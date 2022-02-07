Суд в Москве взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Евгения Пригожина

Симоновский районный суд Москвы взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей компенсации морального вреда по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба связанной с ним компании «Конкорд».

Как уточняет телеканал «Дождь»*, иск касался ролика, опубликованного телеканалом «Царьград» в 2019 году. В нем Пригожина обвиняли в причастности к нападению на мужа Соболь, антрополога Сергея Мохова. В 2020-м Тверской суд Москвы обязал «Царьград» и Соболь удалить ролик и выпустить опровержение. Соратница Алексея Навального пыталась оспорить решение, но Мосгорсуд отказал ей.

В ноябре 2016 года на Сергея Мохова напали неизвестные. Ему вкололи в ногу вещество, из-за которого он потерял сознание. Полиция пять раз отказывалась возбуждать уголовное дело, прокуратура каждый раз отменяла ее отказы.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»