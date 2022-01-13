Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 13 января

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Сенат США опубликовал проект санкций лично против Путина. Ограничения планируется наложить в случае вторжения России на Украину. Среди предложенных мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента России, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, командующих различными родами войск. Ограничения также распространяются на крупнейшие российские банки, РФПИ, «Северный поток – 2» и могут затронуть межбанковскую систему SWIFT.

Ограничения планируется наложить в случае вторжения России на Украину. Среди предложенных мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента России, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, командующих различными родами войск. Ограничения также распространяются на крупнейшие российские банки, РФПИ, «Северный поток – 2» и могут затронуть межбанковскую систему SWIFT. В Кремле приравняли возможные санкции США против Путина к разрыву отношений. «Это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», ― заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле надеются на «победу хоть какого-то здравого смысла» и на то, что «это были громкие заявления, такое бряцание, по-русски, <...> дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну».

Что по этому поводу пишет пресса по обе стороны от России

Global Times (Китай): «Решение украинской проблемы под руководством Вашингтона состоит в том, чтобы использовать НАТО для начала наступления против России. <…> Поэтому ситуация на Украине будет стремительно смещаться в сторону военной конфронтации <…> Они могут не только накалять ситуацию в регионе, предоставляя Украине военное оборудование и проводя совместные учения, но также использовать слова «Украина не член НАТО» в качестве оправдания, чтобы избежать открытой конфронтации с Россией».

The Wall Street Journal (США): «Американские представители заявляют, что их предложения по военным и другим вопросам безопасности в рамках ОБСЕ являются частью очевидного выбора, который предлагается российскому президенту Владимиру Путину: с одной стороны, новая российская интервенция против Украины вызовет беспрецедентные санкции со стороны Запада. С другой стороны, двусторонние переговоры между Вашингтоном и Москвой, обсуждения в НАТО и консультации в ОБСЕ в совокупности дают возможность найти выходы из кризиса».

Financial Times (Великобритания): «Североатлантический альянс не может и не должен позволять России говорить, как ему поступать. Если это может предотвратить войну, почему бы не найти какой-то способ громко заявить о том, о чем любой натовский чиновник готов говорить за закрытыми дверями: что членство Украины в НАТО не рассматривается?»

Sueddeutsche Zeitung (Германия): «То, что Москва не исключает дальнейшие переговоры, уже считается успехом. Сам факт встречи <…> после двух с половиной лет уже считается небольшой сенсацией, учитывая ужасные отношения между Россией и альянсом <…> Что будет дальше? НАТО будет следить за перемещениями российских войск и готовиться на тот случай, если дипломатия потерпит неудачу <…> Дойдет ли до этого, зависит от одного человека: будет ли Путин и дальше угрожать».

В МИД России пообещали отвечать на угрозы военными средствами в случае провала дипломатии. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств», — заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. «Мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — пообещал дипломат.

Председатель ОБСЕ заявил о самом высоком за 30 лет риске начала войны в Европе. Об этом Збигнев Рау сообщил в ходе заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, нынешний кризис «угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы».

Балтия

Прибалтийские страны попросили НАТО увеличить воинский контингент на их территории. К альянсу обратились все три бывшие союзные республики — Эстония, Латвия и Литва — сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас. По ее мнению, могло бы стать «сдерживающим фактором» для Москвы. В НАТО говорят, что альянс может рассмотреть просьбу в середине февраля.

Родственники погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе подали в суд на Горбачева. В иске указано, что президент СССР, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными силами, «не принял мер по предупреждению преступлений, совершенных армией».

В иске указано, что президент СССР, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными силами, «не принял мер по предупреждению преступлений, совершенных армией». Помощник Горбачёва Павел Палажченко заявил, что они не получали уведомлений из суда. «Никакой реакции не будет, потому что никаких документов на этот счёт мы не получали, поэтому реагировать нет возможности. У нас нет официальной реакции, поскольку нет официальных документов», — сообщил он.

Средняя Азия

Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана заподозрили в попытке захвата власти. Ранее Карима Масимова задержали по делу о госизмене. Как сообщает пресс-служба КНБ, задержаны также два заместителя бывшего главы ведомства. Масимову грозит до 15 лет заключения и лишение гражданства.

Ранее Карима Масимова задержали по делу о госизмене. Как сообщает пресс-служба КНБ, задержаны также два заместителя бывшего главы ведомства. Масимову грозит до 15 лет заключения и лишение гражданства. Арест Масимова свидетельствует о стремлении Касым-Жомарта Токаева укрепить свою легитимность в качестве единственного центра власти в Казахстане, считает эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов. «Он пытается увеличить тем самым свою легитимность, назначив стрелочником и главным закулисным лидером попытки переворота в стране бывшего председателя КНБ. По должности руководитель главной структуры безопасности не может не отвечать за хаос, анархию, бандитизм и появление в Алма-Ате бандитствующих элементов, пока неизвестного происхождения. <…> Но тем самым одновременно Токаев выполняет более важную задачу: он выводит из под удара, во-первых, самого Назарбаева, состояние и местонахождение которого нам неизвестно. Фактически пытается убрать из числа виновников или организаторов этого контрпереворота его ближайших родственников, его племянников, первого заместителя, председателя КНБ, генерала Самата Абиша. Именно Самат Абиш не может не быть главным ответственным за этих боевиков», — заявил политолог в комментарии NT . «Одновременно то, что делает Токаев, фактически доказывает, что никакого следа внешней агрессии, нет, потому что иначе очень трудно объяснить, как глава КНБ Карим Масимов оказался во главе переворота, будучи контролируемым зарубежными центрами», — заключил Дубнов.

СМИ узнали о тайной недвижимости семьи Токаева в России. Родственники президента Казахстана владеют объектами в Москве и Московской области, а его сын Тимур входил в совет директоров застройщика ЖК в Химках, говорится в расследовании, которое провели «Радио Свобода»* и «Настоящее время»*. В нем говорится, что Тимур Токаев входил в совет директоров ОАО «Маяк», которое было заказчиком строительства одноименного жилого комплекса в Химках. Его построили на месте стадиона вопреки протестам жителей. Помимо этого, Токаев-младший владеет двумя квартирами в Москве. В Росреестре он значился собственником недвижимости, однако позднее имя владельца изменили на «Российскую Федерацию». Сообщает и о нескольких объектах недвижимости в Подмосковье, которые принадлежали бывшей жене президента Казахстана Надежде Токаевой, в том числе дом в поселке Абрамцево.

Жители Туркмении вышли на митинг из-за роста цен на продукты. Около 200 человек в Фарапском районе пришли к зданию местной администрации с жалобами, что с 1 января в государственных магазинах Фарапа цены на некоторые субсидированные продукты выросли в 7-8 раз. По их словам, им не хватает зарплаты, чтобы покупать еду по рыночным ценам. Однако власти вызвали военных и полицию. «Всех расстреляем на месте, ваши родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно”. Люди, испугавшись, быстро разошлись», — рассказал журналистам местный житель, участвовавший в митинге.

«Иностранные агенты»

Спикер Госдумы призвал журналистов подготовить поправки в закон об иноагентах. С просьбой изменить документ выступила журналистка Znak.com на церемонии награждения корреспондентов парламентского пула по случаю Дня печати. «Я не испытываю иллюзий, что он будет отменен, но он должен быть преобразован. Это журналистам действительно необходимо. И мы, журналисты, имеем на это право. Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать это вам в глаза», — заявила она. В ответ Вячеслав Володин сказал, что «конечно, иностранных агентов не должно быть в среде журналистов». «Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. А форму [закона] предлагайте! Если мы достигнем этой цели, то наша страна будет развиваться более эффективно».

«Международный Мемориал»* отменил школьный конкурс, который проводил с 1999 года. Оргкомитет объяснил это решением Верховного суда о ликвидации историко-просветительское общества. «Мы с большим сожалением вынуждены объявить, что в 2021–2022 году конкурс «Человек в истории. Россия – XX век» проводиться не будет. Мы благодарим вас за прекрасные работы, которые мы получали на протяжении 22 лет, и надеемся, что вы продолжите ваши исследования», — говорится в сообщении. 28 декабря 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал».

Чечня

Кадыров дал ингушскому народу три дня на предъявление ему обвинений. Глава Чечни попросил обосновать требования законами России или шариата. «Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват, обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции»,— заявил Рамзан Кадыров. До этого он обещал тем, кто недоволен изменением границы между республиками, что отнимет у Ингушетии еще несколько сел.

*«Настоящее время», «Радио Свобода», «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»