В Кремле приравняли возможные санкции США против Путина к разрыву отношений

«Введение санкций против главы государства или против главы России — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений. Что готова делать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», ― заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле надеются на «победу хоть какого-то здравого смысла» и на то, что «это были громкие заявления, такое бряцание, по-русски, <...> дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну». «Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда мы говорим: а) о своих озабоченностях и б) что дальше нам двигаться некуда и что пора начать принимать во внимание нашу озабоченность», ― добавил спикер Кремля.

Среди предложенных сенаторами Соединенных Штатов мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, командующих различными родами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Киева.

В документе говорится, что в течение 30 дней после вторжения президент США обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков из следующего перечня: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Сенаторы также предлагают ввести санкции против первичного и вторичного госдолга России и газопровода «Северный поток – 2».

Кроме того, в течение шести месяцев Минфин, Госдепартамент и разведка должны опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. На них тоже могут наложить санкции.

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