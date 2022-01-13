Сенат США опубликовал проект санкций в отношении Путина и всего руководства РФ

Среди предложенных мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, командующих различными родами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Киева.

В документе говорится, что в течение 30 дней после вторжения президент США обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков из следующего перечня: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Сенаторы также предлагают ввести санкции против первичного и вторичного госдолга России и газопровода «Северный поток – 2».

Кроме того, в течение шести месяцев Минфин, Госдепартамент и разведка должны опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. На них тоже могут наложить санкции.

Пакет мер также обязывает ввести санкции против любых провайдеров «специализированных услуг по передаче финансовых сообщений» в случае, если они продолжат оказывать такие услуги банкам из упомянутого списка. Это означает, что требования США распространяются и на международную систему SWIFT.

Проект внесли 26 сенаторов во главе с Робертом Менендесом, главой комитета по международным делам. The Washington Post писала, Белый дом поддерживает инициативу законодателей.

Осенью 2021 года в западной прессе появилась информация, что Россия готовит вторжение на Украину. Затем с аналогичными заявлениями выступали официальные лица Запада. Россия категорически отрицает планы напасть на соседнюю страну.

7 января The New York Times опубликовала возможную диспозицию российских войск у границы с Украиной. На ней показано, как 100 тысяч российских военных окружили республику с трех сторон.