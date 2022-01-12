Washington Post: в Сенате США предложили ввести санкции лично против Путина

Как сообщает The Washington Post, сенаторы-демократы предлагают включить в законопроект о санкциях против России, ограничения лично против Владимира Путина, если РФ вторгнется на Украину.

Предлагаемые американскими законодателями меры предусматривают ввод широких санкций в отношении высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников, включая президента и других высших чинов, а также ключевых банковских учреждений. Помимо этого предлагается отключить Россию от системы SWIFT, которую банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался в поддержку Украины после посещения линии разграничения в Донбассе. Он заявил, что любая военная агрессия против Киева будет иметь огромные последствия и серьезную цену.