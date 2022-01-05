Жозеп Боррель высказался в поддержку Украины после посещения линии разграничения в Донбассе

После посещения линии разграничения в Луганской области Украины Боррель подчеркнул, что безопасность в Европе и на Украине прежде всего касается украинцев и европейцев. «Хотят они [Россия] этого или нет, вести с нами переговоры им придется», — цитирует дипломата агентство DPA.

«Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния — это уже не вопрос 2021-2022 годов», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Боррель подчеркнул, что любая военная агрессия против Киева будет иметь огромные последствия и серьезную цену.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, посетившим Донбасс с 2014 года после начала военного конфликта, напоминает Deutsche Welle.