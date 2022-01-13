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Председатель ОБСЕ заявил о самом высоком за 30 лет риске начала войны в Европе

13.01.2022

Об этом Збигнев Рау сообщил в ходе заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

«Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет», — цитирует его Deutsche Welle.

По словам главы МИД Польши и действующего председателя ОБСЕ, затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту страхов в обществе.

Нынешний кризис «угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы», подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что обсе — подходящая платформа для обсуждения проблем безопасности и для перехода к мерам по укреплению доверия.

Фото OSCE

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