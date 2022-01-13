#Новости

#Политика

Председатель ОБСЕ заявил о самом высоком за 30 лет риске начала войны в Европе

13.01.2022

Об этом Збигнев Рау сообщил в ходе заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе