Председатель ОБСЕ заявил о самом высоком за 30 лет риске начала войны в Европе

«Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет», — цитирует его Deutsche Welle.
По словам главы МИД Польши и действующего председателя ОБСЕ, затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту страхов в обществе.
Нынешний кризис «угрожает стабильности и безопасности всей европейской системы», подчеркнул Збигнев Рау. Он добавил, что обсе — подходящая платформа для обсуждения проблем безопасности и для перехода к мерам по укреплению доверия.
Фото OSCE