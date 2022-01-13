СМИ сообщили о митинге в Туркмении из-за роста цен на продукты

Как передает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода», включенного в России в реестр «иностранных агентов»), с 1 января в государственных магазинах Фарапа цены на некоторые субсидированные продукты выросли в 7-8 раз. Так, 1 литр хлопкового масла подорожал с 3 до 24 манатов (с 64 до 511 российских рублей).

Сегодня стало известно, что 10 января около 200 человек пришли к хякимлику (администрации) Фарапа, чтобы выразить недовольство. По словам жителей, если субсидированных продуктов не будет, они не смогут на свою зарплату покупать еду по рыночным ценам.

Однако власти не стали слушать собравшихся и обвинили их в участии в беспорядках. Вскоре к администрации прибыли около 15 вооружённых военных с закрытыми лицами. Они оцепили здание.

Затем появилась полиция.

«Полицейские начали кричать на людей, мол “если ещё попытаетесь таким образом собираться и поднимать бунт, пеняйте на себя. Всех расстреляем на месте, ваши родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно”. Люди, испугавшись, быстро разошлись», — приводит издание слова местного жителя, участвовавшего в митинге.

В соседнем Казахстане 2 января начались массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Власти назвали протестующих террористами.