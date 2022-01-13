Кадыров дал ингушскому народу три дня на предъявление ему обвинений

«Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват, обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции»,— цитирует Рамзана Кадырова ЧГТРК «Грозный». Руководитель региона сказал, что готов рассмотреть требования и всего ингушского народа, и отдельных представителей.

Ранее Кадыров обратился к недовольным изменением административных границ республик и пригрозил, что отнимет у Ингушетии еще несколько сел: «Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю».

В 2018 году Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, в результате чего часть ингушских территорий отошла Чечне. Это спровоцировало массовые митинги в Ингушетии.