Володин: иностранных агентов не должно быть в среде журналистов

В нижней палате во время награждения корреспондентов парламентского пула по случаю Дня печати корреспондент Znak.com призвала изменить закон об иноагентах.

«Я не испытываю иллюзий, что он будет отменен, но он должен быть преобразован. Это журналистам действительно необходимо. И мы, журналисты, имеем на это право. Я бы хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать это вам в глаза», — заявила журналистка.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «конечно, иностранных агентов не должно быть в среде журналистов». «Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. А форму [закона] предлагайте! Если мы достигнем этой цели, то наша страна будет развиваться более эффективно. Ни одно государство, предлагая свои коврижки, не стремится сделать нас процветающими. Здесь много вопросов и к самому сообществу, вы возьмите, сами для себя определите, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек. <…> А кто хочет, чтобы их катали по просторам США, пусть сделает выбор», — цитирует его издание.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, в свою очередь, заявил, что фракция его партии уже внесла необходимые поправки к закону. Инициативу поддержал и глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев. «То, что закон надо внимательно посмотреть, это точно. Думаю, что многие люди даже в ЕР готовы на это, готовы изучить правоприменение. Парламент — место, где можно и нужно смотреть, что вышло с этим законом на практике. Хотелось бы жить в условиях меньшей цензуры», — сказал он.

За 2021 год Минюст включил в реестр СМИ-«иноагентов» более 90 изданий, журналистов и активистов. В сентябре прошлого года более 150 СМИ и НКО опубликовали петицию с требованием полностью отменить законодательство об «иноагентах», ее подписали более 260 тысяч человек.