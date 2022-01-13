Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана заподозрили в попытке захвата власти

Как сообщает пресс-служба КНБ, вместе с бывшим председателем ведомства задержаны два его заместителя — Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов, руководивший службой специального назначения «А».

«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», — указано в сообщении комитета.

Уточняется, что дело о госизмене было возбуждено еще 6 января. Масимова задержали в тот же день, но известно об этом стало позже. Ему грозит до 15 лет заключения и лишение гражданства.