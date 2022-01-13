Родственники погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе подали в суд на Горбачева

В суд на Михаила Горбачева подали родственники четверых погибших. Они недовольны действиями правоохранительных органов Литвы, которые так и не предъявили обвинения бывшему советскому лидеру, сообщает портал 15min.lt.

Помощник Горбачёва Павел Палажченко заявил, что они не получали уведомлений из суда.

«Никакой реакции не будет, потому что никаких документов на этот счёт мы не получали, поэтому реагировать нет возможности. У нас нет официальной реакции, поскольку нет официальных документов», — сообщил он радиостанции «Говорит Москва».

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991-го в стране начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновения у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.