В МИД России пообещали отвечать на угрозы военными средствами в случае провала дипломатии

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств», — сказал дипломат.

Грушко отметил, что Россия с таким согласиться не может. «Мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, для деэскалации ситуации на востоке Украины необходимо, чтобы США перестали поставлять Киеву оружие. Он также не исключил возможность восстановления дипломатической миссии при НАТО, если альянс изменит подходы к усилиям по обеспечению безопасности.