«Международный Мемориал»* отменил конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век»

«После принятия решения Верховным судом РФ в декабре 2021 года Международный Мемориал находится под угрозой ликвидации. Поэтому мы с большим сожалением вынуждены объявить, что в 2021–2022 году конкурс «Человек в истории. Россия – XX век» проводиться не будет.

Мы благодарим вас за прекрасные работы, которые мы получали на протяжении 22 лет, и надеемся, что вы продолжите ваши исследования», — говорится в сообщении.

28 декабря 2021 года Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал». Инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, которая утверждала, что организация нарушает закон об «иноагентах».

*«Международный Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»