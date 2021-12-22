Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 22 декабря

Санкции США против России затронут поставки смартфонов, но бояться надо не этого

Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии

Госдума расширила перечень информации, подлежащей досудебной блокировке; это похоже на меры по борьбе с Навальным

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненный срок для обвиняемых в крушении МН17, один из основных фигурантов назвал это расправой