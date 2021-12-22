Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 22 декабря

Главное
- Санкции США в случае вторжения РФ на Украину затронут поставки смартфонов и автозапчастей. Белый дом обсуждает возможность ограничения экспорта потребительских и промышленных технологий в Россию, передает Reuters со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена. По его словам, в числе таких товаров — смартфоны, автомобильные и авиационные компоненты, а также материалы из других секторов. Источника агентства считает, что ограничения могут серьезно сказаться на потребителях, промышленности и трудоустройстве в РФ.
- Если Россия вторгнется на Украину, санкции будут не самой главной проблемой, уверен экономист Константин Сонин. «Сам факт участия российских войск в новом военном конфликте будет иметь более тяжелые последствия для общества и экономики, чем какие-то санкции, наложенные на нашу страну в результате этого участия», заявил он в комментарии The New Times. Сонин напомнил, что главным следствием ввода советских войск в Афганистан стала не изоляция СССР, а разрушение поддержки политического руководства, резкий рост недоверия к армии и спецслужбам и, в конечном, счёте, участие страны в афганском конфликте стало одной из причин распада Советского Союза. «Так и сейчас — сам по себе запрет на экспорт новых смартфонов из США или даже отключение от SWIFT не разрушит экономику России и не приведет к бунту. Однако открытие новой конфликтной зоны может иметь катастрофические последствия».
- Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии. Первым об этом сообщил Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме. По его словам, кандидатуру председателя Высшего совета «Единой России» одобрил думский комитет по делам СНГ. Грызлов сменит нынешнего посла Евгения Лукьянова.
- «Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — уверен собеседник издания в нижней палате парламента. Он подчеркнул, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают». Источник также не исключил, что за этим может последовать создание общего парламента.
- Позднее информацию подтвердил первый замглавы комитета Константин Затулин. «Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов», — заявил он РИА Новости.
- «Безусловно, действующий посол в Белоруссии — это уважаемый профессионал, на мой взгляд, он лучше выполняет обязанности, чем его предшественник [Дмитрий] Мезенцев, который сделал один вывод, что нужно во всем угождать Лукашенко. На мой взгляд, никто от него этого не требовал. На месте посла нужен человек не просто профессиональный дипломат, а человек с политическим весом», — пояснил Затулин в комментарии The New Times. По его словам, «назначение Грызлова на этот пост означает, что отношение с Белоруссией на этом этапе имеет очень серьезное значение <…> Всякие тревоги связанные с Украиной… В Белоруссии непростая внутренняя политическая ситуация, после выборов».
- Госдума расширила перечень информации, подлежащей досудебной блокировке. Речь идет о данных, публикуемых организациями, признанными в России экстремистскими, равно как и о любых сообщениях, «оправдывающих экстремизм». Госдума во втором чтении законопроекта расширила перечень сайтов, которыми Роскомнадзор сможет управлять без решения суда по представлению прокуратуры. Автор поправки Александр Хинштейн заявил «Коммерсанту», что под действие документа могут попасть информационные материалы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК**) Алексея Навального.
- Прокуратура Нидерландов запросила пожизненный срок для обвиняемых в крушении МН17. «Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душе живущих — родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17», — заявил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в суде. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
- Ожидаемым и логичным назвал запрос прокуратуры Нидерландов руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. «В вопросе военных преступлений часто звучит такая фраза, как «мы просто выполняли приказ». В данном случае Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов, Харченко, они не просто выполняли приказ, они организовали появление «Бука» на территории для ударов по самолетам. Просто выполнял приказ экипаж «Бука», а обвиняемые в этом процессе были инициаторами всего произошедшего и организаторами. И то, что обвинение запросила такие сроки — это ожидаемо, логично и, на наш взгляд, справедливо», — сказал он в эфире «Эха Москвы». При этом Левиев сомневается, что обвиняемые вскоре окажутся на скамье подсудимых, поскольку находятся в России.
- Это предположение подтвердил и сам Гиркин. «Моя позиция абсолютно не изменилась по этому поводу. Ополчение Boeing не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное судилище как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».
Власть vs общество
- Роскомнадзор и Минюст впервые пояснили претензии к маркировке «Мемориалов»*. Российские суды рассматривают иски о ликвидации как правозащитного центра, так и историко-просветительского общества, которые ранее были внесены в реестр «иноагентов». Главная претензия к НКО касается нарушения правил маркировки материалов, пишет «Коммерсантъ». Юристы «Мемориала»* настаивали, что эти правила не прописаны в законе, и спорили с представителями прокуратуры на предмет, нужно ли помечать каждую публикацию в соцсетях или достаточно главной страницы аккаунта. В Минюсте и Роскомнадзоре указали изданию, что «однозначное» определение маркировки есть в «пятом абзаце ч. 1 ст. 24» закона об НКО. Опрошенные газетой юристы усомнились в однозначности нормы и предположили, что это может быть ловушкой для НКО. 23 декабря, Мосгорсуд перейдет к рассмотрению по существу иска городской прокуратуры о ликвидации ПЦ «Мемориал»*. На следующей неделе, 28 декабря, Верховный суд продолжит процесс по иску Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала»*.
- Ректора «Шанинки» перевели из СИЗО в гражданскую больницу на обследование. Сергея Зуева в медучреждении должен осмотреть сосудистый хирург. О переводе «Интерфаксу» сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи. «Мы застали Зуева (в СИЗО «Матросская тишина»), спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом — сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование», — сказал правозащитник. По его словам, решение принято в медсанчасти следственного изолятора из-за необходимости срочной корректировки лечения. Хуруджи отметил, что у Зуева поднялось давление почти до 180. Вернется ли ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук в СИЗО, не известно. Ранее Мосгорсуд оставил Зуева под стражей, отклонив жалобу адвокатов.
- Ректору Казанского федерального университета предъявили обвинение в убийстве. Следствие требует арестовать Ильшата Гафурова. Как сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». О задержании Гафурова стало известно утром. По информации местных СМИ, речь может идти о заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах. Источник ТАСС утверждает, что преступление произошло несколько лет назад в Татарстане.
- СК возбудил дело в отношении мэра Краснодара. Андрея Алексеенко подозревают в получении взятки. Как сообщается на сайте Следственного комитета, до вступления в должность градоначальника чиновник получил взятку «в виде дорогостоящего ружья» стоимостью около 1,6 млн руб. В пресс-службе отмечают, что это могла быть плата за заключение о соответствии возведенного многоквартирного дома.
- Аресты высокопоставленных лиц связаны со стремлением власти продемонстрировать борьбу с коррупцией, уверен политолог Александр Кынев. «Именно по линии коррупции к власти высказывается максимальное количество претензий, она вынуждена реагировать, показывая: «Смотрите, мы боремся, мы наводим порядок», — и так далее. Это имидж государства. Второй аспект заключается в том, что силовики должны делать карьеру. Громкие дела, аресты и задержание — один из элементов продвижения конкретных силовиков, такие дела — необходимая часть их деятельности», — отметил он.
- Суд Петербурга оставил Юрия Хованского под арестом. Городская инстанция отклонила жалобы защиты, блогер останется в СИЗО до 8 января 2022 года. «Хованский пояснил, что все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными и они ничем не подтверждены, его вина не доказана, в настоящее время срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, имеет регистрацию и место жительства в С-Пб, родителей преклонного возраста, отец является инвалидом и нуждается в его помощи. Просил постановление отменить, избрать домашний арест или иную более мягкую меру пресечения», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Адвокаты подчеркивали, что постановление изложено абстрактно, нет оценки доводов стороны защиты, ссылались на волокиту. Однако суд оставил апелляции без удовлетворения.
Экономика
- Срок выплаты ипотеки в России увеличится до трети жизни. В 2022 году он достигнет 23 лет. Как передает РБК со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в сентябре 2021 в стране не осталось регионов, где средний показатель составляет меньше 18 лет, хотя год назад таких было 38.
- «Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается», — пояснил изданию аналитик НКР Дмитрий Рышков.
- Эта тенденция не отразится серьезно на экономике России, отметил в комментарии The New Times экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Дело в том, что это нормальная ситуация, когда кредиты берутся долгосрочные. У нас последние несколько лет очень активно народ берет ипотеку. Ипотека подразумевается, что это кредит на срок 10, 20 или 30 лет. Если считать среднюю продолжительность нашей жизни, допустим лет 80, то треть 27 лет, то это нормальный срок для обычной европейской или американской ипотеки. Да, часто бывают ипотеки на 10 или на 20 лет, но ничего в этом трагичного нет. <…> Понятно, что это кредитная кабала, но весь мир так живет».
Россия и мир
- Немецкий филиал телеканала RT сняли с вещания в Европе. Он был запущен 16 декабря, в тот же день YouTube заблокировал трансляцию на своей платформе. Медиарегулятор в Германии начал расследование из-за того, что у канала, по информации властей ФРГ, не было лицензии на вещание. Согласно данным сайта RT, на телеканале назвали действия Берлина неправомерными и выразили уверенность, что решение будет пересмотрено в судебном порядке. МИД России пообещал отреагировать на снятие RT DE с вещания в Европе.
- «Ну, вот сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали ваш канал на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании. Германия является участником конвенции, и ее нужно выполнять. Но судя по всему, опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, что у них свои критерии какие-то есть и германское государство здесь ни при чем»,— заявил по этому поводу министр иностранных дел Сергей Лавров.
- «Это факт преследования средства массовой информации, информационная сегрегация. Реакция не заставит себя ждать»,— отметила в свою очередь официальный представитель ведомства Мария Захарова.
- «Свобода слова лучше, чем несвобода. Я противник разного рода блокировок. Если там происходит что-то с нарушением закона — идите в суд. <…> Это должно быть судебное решение, публичное, дискуссионное, с выступлением сторон, с правом сторон защитить свою позицию», — прокомментировал ситуацию главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
** ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России