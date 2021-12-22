Ректора «Шанинки» перевели из СИЗО в гражданскую больницу на обследование

О переводе «Интерфаксу» сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи. «Мы застали Зуева (в СИЗО «Матросская тишина»), спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом — сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование», — сказал правозащитник.

По его словам, решение принято в медсанчасти следственного изолятора из-за необходимости срочной корректировки лечения. Хуруджи отметил, что после последнего судебного заседания у Зуева поднялось давление почти до 180. Вернется ли ректор «Шанинки» в СИЗО, не известно.

Ранее Мосгорсуд оставил Зуева под стражей, отклонив жалобу адвокатов ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук. Сторона защиты просила отпустить его под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Адвокаты говорили, что состояние здоровья их подзащитного ухудшается в изоляторе, и приводили выдержки из медицинского заключения, в котором указано, что у Зуева выявлены хронические и прогрессирующие заболевания с осложнениями на мозг, сердце и почки. Медкомиссия не исключает смерти от обширного инфаркта миокарда.

Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Мосгорсуд 9 ноября отправил его в СИЗО.