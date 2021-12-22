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Срок ипотеки в России увеличится до трети жизни

22.12.2021

В 2022 году будет расти продолжительность ипотечного кредита — он достигнет 23 лет
Как сообщил РБК со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), в сентябре 2021 в РФ не осталось регионов, где средний срок взятой ипотеки составляет меньше 18 лет, при этом год назад таких было 38.

«Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается», — отмечает аналитик НКР Дмитрий Рышков.

Специалисты спрогнозировали увеличение срока кредита из-за более медленного роста доходов россиян. Удлинение кредита позволит несколько снизить долговую нагрузку и обеспечить необходимый поток новых заемщиков у банков, заключает эксперт.

Ранее гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко заявил, что в 2022 г. ставки по ипотеке увеличатся до 10-10,2% из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Он предположил, что такое развитие замедлит темпы выдачи ипотеки. 

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