Срок ипотеки в России увеличится до трети жизни

«Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается», — отмечает аналитик НКР Дмитрий Рышков.
Специалисты спрогнозировали увеличение срока кредита из-за более медленного роста доходов россиян. Удлинение кредита позволит несколько снизить долговую нагрузку и обеспечить необходимый поток новых заемщиков у банков, заключает эксперт.
Ранее гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко заявил, что в 2022 г. ставки по ипотеке увеличатся до 10-10,2% из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Он предположил, что такое развитие замедлит темпы выдачи ипотеки.