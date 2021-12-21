Мутко предрек двузначные проценты по ипотеке в 2022 году

К этому, а также к сокращению выданных кредитов более чем на четверть, приведет ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, заявил Виталий Мутко в интервью РБК.

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», — сказал глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

Он уточнил, что на льготную ипотеку сейчас приходится около 30% выдаваемых кредитов, остальное — ссуды по рыночным ставкам, в основном на покупку готового жилья. По данным Банка России, на 1 ноября средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 7,7% при учете льгот. На 19 декабря она выросло до 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% — на покупку готового жилья, следует из мониторинга предложений топ-15 ипотечных банков, который публикуют аналитики «Дом.РФ».

По данным ЦБ, на 1 ноября задолженность россиян по ипотеке достигла 11,42 трлн руб., увеличившись с начала года на 23,2%. Объем выданных кредитов за этот период превысил 4,5 трлн руб., что выше рекорда 2020 года.