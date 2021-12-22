Госдума расширила перечень информации, подлежащей досудебной блокировке

Госдума во втором чтении законопроекта о досудебной блокировке «экстремистских материалов» расширила перечень сайтов, которыми Роскомнадзор сможет управлять без решения суда по представлению прокуратуры, об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Правительство сочло необходимым предусмотреть в документе возможность блокировки еще и ложных сообщений о терактах, а единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили добавить в перечень информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами о противодействии экстремистской деятельности и терроризму.



Таким образом, под закон попадут информационные материалы ФБК* оппозиционера Алексея Навального.

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России



