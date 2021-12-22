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#Новости

Госдума расширила перечень информации, подлежащей досудебной блокировке

22.12.2021

Информация организаций, признанных экстремистскими, равно как и любые сообщения, «оправдывающие экстремизм», будет поставлена в бан в интернете

Госдума во втором чтении законопроекта о досудебной блокировке «экстремистских материалов» расширила перечень сайтов, которыми Роскомнадзор сможет управлять без решения суда по представлению прокуратуры, об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Правительство сочло необходимым предусмотреть в документе возможность блокировки еще и ложных сообщений о терактах, а единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили добавить в перечень информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами о противодействии экстремистской деятельности и терроризму. 

Таким образом, под закон попадут информационные материалы ФБК* оппозиционера Алексея Навального.

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России


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