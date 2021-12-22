Ректору Казанского федерального университета предъявили обвинение в убийстве

Как сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы, ему предъявлено обвинение в наемном убийстве.

«В материалах, поступивших в суд, об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору)»,— заявили ТАСС в суде.

О задержании Гафурова сообщалось сегодня утром. По информации местных СМИ, речь может идти о заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах. Источник ТАСС утверждает, что преступление произошло несколько лет назад в Татарстане.

Гафуров занимает пост ректора КФУ с 2010 года. Ранее на протяжении 12 лет был мэром Елабуги.