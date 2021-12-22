СМИ сообщили о задержании ректора Казанского федерального университета

О задержании ректора Казанского федерального университета сообщили издание «БИЗНЕС Online» и агентство «Татар-информ». По словам источников «БИЗНЕС Online», Гафуров может фигурировать в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х или по делу о коррупции. Издание уточняет, что следственные действия прошли в понедельник, 20 декабря. Сотрудник университета сообщил, что «ректор заболел сегодня и на работу не выйдет».

«Официальной информации нет. Никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме», — заявили РБК в пресс-службе вуза.

Издание «Реальное время» со ссылкой на источник пишет, что ректора задержали накануне, весь день допрашивали в здании Следственного комитета, а вечером увезли в Москву.

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. Пост ректора Казанского федерального университета он занимает с 2010 года.