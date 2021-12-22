Суд Петербурга оставил Юрия Хованского под арестом

«Хованский пояснил, что все доводы, указанные следователем, являются абсолютно голословными и они ничем не подтверждены, его вина не доказана, в настоящее время срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, имеет регистрацию и место жительства в С-Пб, родителей преклонного возраста, отец является инвалидом и нуждается в его помощи. Просил постановление отменить, избрать домашний арест или иную более мягкую меру пресечения», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокаты подчеркивали, что постановление изложено абстрактно, нет оценки доводов стороны защиты, ссылались на волокиту. Однако суд оставил апелляции без удовлетворения.

Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Обвинение связано с его песней о теракте на Дубровке в 2002 году. Блогер частично признал вину и раскаялся. Однако он опровергает, что распространял запись песни в свободном доступе в интернете. Хованский утверждает, что исполнил ее один раз в стороннем стриме в 2012 году.

В начале августа Хованский был внесён в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.