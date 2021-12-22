Znak: Борис Грызлов станет новым послом России в Белоруссии

Окончательное решение должен принять президент Российской Федерации.

Как пишет Znak.com, Борис Грызлов, также занимающий пост полпреда РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председателя совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» сменит Евгения Лукьянова.

«Грызлов — политический тяжеловес, человек с репутацией, ему доверяет президент. Поэтому его назначение демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран», — уверен собеседник издания в парламенте. Он подчеркнул, что «просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают». Источник также не исключил, что за этим может последовать создание общего парламента.

В 1999 году Борис Грызлов стал депутатом Госдумы от партии «Единство», с 2001 по 2003 год возглавлял МВД, затем вернулся в парламент, а в 2007-м стал спикером нижней палаты.

После выборов в Думу VI созыва Грызлов оставил пост спикера и отозвал депутатский мандат. Должность полпреда РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине занимает с 2015 года.