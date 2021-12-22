Роскомнадзор и Минюст впервые пояснили претензии к маркировке «Мемориалов»*

Главная претензия к НКО касается нарушения правил маркировки материалов, пишет «Коммерсантъ». Юристы «Мемориала»* настаивали, что эти правила не прописаны в законе, и спорили в суде с представителями прокуратуры на предмет, нужно ли помечать каждую публикацию в соцсетях или достаточно главной страницы аккаунта. В Минюсте и Роскомнадзоре указали изданию, что «однозначное» определение маркировки есть в «пятом абзаце ч. 1 ст. 24» закона об НКО. Опрошенные газетой юристы усомнились в однозначности нормы и предположили, что это может быть ловушкой для НКО.

Завтра, 23 декабря, Мосгорсуд перейдет к рассмотрению по существу иска городской прокуратуры о ликвидации ПЦ «Мемориал»*. На следующей неделе, 28 декабря, Верховный суд продолжит процесс по иску Генпрокуратуры о ликвидации «Международного Мемориала»*.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»