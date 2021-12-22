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Прокуратура Нидерландов попросила пожизненное для обвиняемых в крушении МН17

22.12.2021

По нидерландскому праву им могут присвоить вплоть до пожизненного заключения
Прокурор Тейс Бергер на слушаниях в суде заявил, что виновникам в деле о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих - родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17», - заявил представитель надзорного ведомства Нидерландов. 

При этом приговор против них строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.

Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек) погибли. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

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