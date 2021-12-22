Прокуратура Нидерландов попросила пожизненное для обвиняемых в крушении МН17

«Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих - родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17», - заявил представитель надзорного ведомства Нидерландов.
При этом приговор против них строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.
Малайзийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек) погибли. Обвиняемыми по делу проходят экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.