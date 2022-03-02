Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 2 марта

Главное
- ЕС постановил отключить от SWIFT семь попавших под санкции банков РФ. С 12 марта не будет доступа к системе у ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Помимо этого, со 2 марта запрещено вещание телеканала Russia Today и работа агентства Sputnik на территории ЕС, а также распространение их контента; запрещено участие в проектах, софинансируемых РФПИ; запрещено продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты евро.
- «Здесь нужно еще тоже для себя отметить, что есть опасения и у западных компаний, у трейдеров в работе с российскими поставщиками именно в части возможности проведения транзакций и оплат. Потому что то, что мы сегодня имеем, — это некая финансовая ковровая бомбардировка, которая лишает многих трейдеров и компании возможности взаимодействовать на привычном финансовом базисе. Естественно, все опасаются именно возможности того, что эти транзакции будут банками, которые проводят эти операции через себя, заморожены до какого-то момента разъяснения ситуации и в целом нормализации. Поэтому, чтобы эти риски у компаний-трейдеров или покупателей были снижены, они в первую очередь смотрят на то, чтобы найти источники менее рисковых активов», — полагает независимый эксперт-экономист Дмитрий Лютягин.
- «К сожалению, группа Белоусова получает возможность реализации своих идей в момент острого кризиса, что делает невозможным модернизацию национальной экономики по мягкой схеме, а при жестком сценарии велики риски нанести еще больший ущерб остаткам отечественного рынка. Собственно решение, принятое ЦБ РФ о повышении ставки до 20%, говорит в пользу того, что Россия берет курс на поддержку крупной сырьевой экспортной экономики», — поясняет экономист Илья Гращенков.
- Иностранный бизнес продолжает массовый исход из России. Сегодня стало известно, что сотрудничество с РФ прекращают: Boeing, Airbus, Apple, Toyota, Honda и Mazda. Авиапроизводители прекращают поставки запчастей, обслуживание и техподдержку самолетов, автоконцерны останавливают поставки машин и комплектующих и останавливают заводы, IT-компания тоже прекращает поставки своей продукции и ограничивает использование Apple Pay.
- «Все время твержу затасканное "Россия слиняла в три дня". Даже "Мемориал"* нельзя было закрыть так быстро, как закрыли Россию. Еще ездят машины и есть интернет, но вокруг рушится буквально все — проекты, бизнесы, СМИ, бегут люди. Понимаю, что это, возможно, только Москва, но в основном здесь и нарабатывался модернизационный слой. И вот теперь 30 лет нашего, порой неумелого и неловкого строительства новой жизни буквально за пару дней обнулились, исчезли. И мы уже отброшены даже не в 1991-й, а дальше, лет на сорок, в начало 80-х, в "империю зла". В 1991-м были надежды, а тут скорее обвал как в 1917-м, отсюда и тени розановского "Апокалипсиса"», — отмечает профессор Свободного университета Серей Медведев.
- США закроют свое небо для российских самолетов. «Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — заявил президент Джо Байден. Также он сообщил, что Минюст начал расследование в отношении российских олигархов, которые «получали миллиарды от жестокого режима», покупали недвижимость и летали на бизнес-джетах.
Расследование
- Российские власти не были готовы к вводу войск в Украину и экономическим последствиям. Как рассказали «Агентству» подчиненные Владимира Путина, подготовка шла только к отключению от SWIFT за признание ЛНР и ДНР. Источники в правительстве и близкие к его финансово-экономическому блоку сообщили журналистам, что не знали о планах полномасштабных боевых действий. Эффект от самых жестких мер, в том числе в отношении резервов РФ, никто не просчитывал. «Это п… [конец]», — лаконично ответил высокопоставленный источник в Белом доме. «Все в а… [шоке]», — заявил собеседник, близкий к администрации президента, отвечая на вопрос о царящих среди сотрудников Кремля настроениях. При этом им нельзя увольняться, поскольку это будет предательством: «Уволиться можно только на зону».
- «Всю их сладкую жизнь Путин обнулил российско-украинской войной, сделав для них недоступными их деньги и их виллы в лучших местах мира, а лояльности требует еще больше, невзирая на то, что соучастие в этой войне многих из них поименно делает военными преступниками и объектами внимания Гаагского трибунала. Они с Путиным так не договаривались. Кроме того перед ними замаячил призрак Большого террора, если нынешний отвергнутый всем миром режим продолжит свою агрессию. А в пределе и перспектива превращения в ядерный пепел. Совсем неинтересная перспектива для обладателей океанских яхт, коллекций роллс-ройсов и ламбарджини, шедевров живописи и уютных вилл среди виноградников Тосканы», — пишет политолог Андрей Зубов.
- «Двадцатые годы 21 века, а мы смотрим новости о людях, горящих в танках и разбомбленных домах. Смотрим по телевизору самые настоящие угрозы начать ядерную войну. Я из СССР. Я там родился. И главная фраза оттуда — из моего детства — “борьба за мир”. Я призываю всех выходить на улицы и бороться за мир. Путин — это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6 835 человек, которые были задержаны, потому что без всякого призыва вышли на улицы с плакатами “нет войне”. Говорят, не может призывать на митинг тот, кто на него не пойдет и не рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, поэтому мне, кажется, можно», — заявил политик Алексей Навальный.
- «Сейчас российские политики и чиновники делают выбор — или поддержать бойню, или отмолчаться, или четко сказать, что ее осуждаешь. Последних пока явное меньшинство, но через некоторое время (возможно, довольно короткое) именно те, кто сейчас нашел себе в силы осудить войну, будут моральными победителями», — уверен главред Republic* Дмитрий Колезев.
Репрессии
- В Госдуму внесены поправки о сроке до 15 лет колонии за «фейки» о российской армии. Соавтор документа, депутат от «Единой России», глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что уголовное наказание ожидает виновных в «распространении дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях». Речь идет в том числе о данных о потерях российских войск.
- «Язык — договорная, конвенциональная знаковая система, но вывод, что ему можно приказывать, ошибочный. Это саморегулируемая знаковая система, и в этом смысле не важно, какими словами называть происходящее, если под ними все понимают одно и то же. Можно спокойно говорить, что на пятый день борьбы за мир взят под контроль Херсон, и будет понятно. Идеальная иллюстрация — знаменитый советский анекдот о человеке, который гуляет по Красной площади с чистым листом, и все, включая милиционеров, понимают (не)написанное. Не написанное это тоже текст», — подчеркивает главред Carnegie.ru Александр Баунов.
- «Хочется сказать борцам с “фейками”: если вы их видите, ну так разоблачайте. Показывайте и рассказывайте всему миру, как и кто искажает правду о происходящем во время “спецоперации”. С фактами в руках и проверяемыми доказательствами. Так, как многие российские и западные СМИ разоблачали рассказы российской государственной пропаганды про “распятого мальчика”, “украинский истребитель” и многие другие. <…> И кстати, а как быть с ситуациями, когда “искажением роли, цели и задач” являются как раз официальные сообщения? Будут ли они также привлекаться к ответственности в соответствии с предлагаемым законом?» — задается вопросом политик Борис Вишневский.
- Главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко покинул Россию. Он заявил, что выехал из страны «на время», как и некоторые сотрудники телеканала.
- «Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя*, аккаунтов Дождя* в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой. Мы будем обжаловать все принятые в отношении Дождя* решения и продолжим работать, частично — удаленно. Дождь* — законопослушное СМИ, никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет. Вещание из другой страны не планируется», — заявил Дзядко.
- Роскомнадзор заблокировал сайт The Village. Это следует из данных сервиса Global Check. В издании заявили, что не получали уведомлений от федеральной службы.
- «Читатели из разных регионов — и с интернетом от разных провайдеров — пишут о проблемах с доступом к сайту The Village. Возможно, нас блокируют, хотя Роскомнадзор не присылал нам никаких уведомлений», — сообщили в издании.
Общество
- Более 160 лауреатов Нобелевской премии выступили в поддержку украинского народа. В открытом письме они осудили действия российских властей и призвали президента Владимира Путина немедленно вывести войска из этой страны.
- «Российские опасения насчет безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года. Развязывание войны, как сделали президент Путин и его приспешники, — это неверный, кровавый и непродуктивный путь в будущее. Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения», — говорится в обращении, подписи под которым поставили 163 лауреата Нобелевской премии во всех номинациях.
- Антивоенное письмо сотрудников, выпускников и студентов МФТИ подписали 2,5 тыс. человек. Авторы призывают руководство вуза открыто выступить против ввода российских войск в Украину.
- «Нам говорили, что физтехи — это пример. И мы просим наш институт стать примером для остальных вузов и организаций и публично осудить действия руководства страны и президента Путина. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Последствия военного вторжения катастрофичны и для Украины, и для России, и, возможно, для всего мира. Мы просим вас не бояться выступить против ужасающей войны и сделать все возможное, чтобы ее остановить. Мы ждем открытого заявления со стороны руководства и официальных представителей», — говорится в открытом письме.
*Телеканал «Дождь», «Мемориал», Republic включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»