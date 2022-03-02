Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 2 марта

ЕС постановил отключить от SWIFT 7 попавших под санкции банков РФ

Boeing, Airbus, Apple, Toyota, Honda и Mazda уходят из России

Российские власти не были готовы к вводу войск в Украину

В ГД внесены поправки о сроке до 15 лет колонии за «фейки» о российской армии

Главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко покинул Россию