Антивоенное письмо сотрудников, выпускников и студентов МФТИ подписали 2,5 тыс. человек

Вот это письмо:
«Мы, выпускники, сотрудники и студенты Московского Физико-Технического Института, выступаем против войны в Украине и хотим обратиться к выпускникам, сотрудникам и руководству МФТИ.
Нас много лет учили, что наш институт – это братство, в котором физтехи приходят на помощь друг другу. Сейчас наступает именно такой момент. Мы просим вас не молчать и открыто выразить свою позицию. Мы уверены, что МФТИ не поддерживает эту бессмысленную и возмутительную войну. Войну, в том числе, против бывших и нынешних студентов, сотрудников МФТИ, их родных и близких.
Нам говорили, что физтехи – это пример. И мы просим наш Институт стать примером для остальных вузов и организаций и публично осудить действия руководства страны и президента Путина. Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Последствия военного вторжения катастрофичны и для Украины, и для России, и, возможно, для всего мира.
Мы просим вас не бояться выступить против ужасающей войны и сделать все возможное, чтобы ее остановить. Мы ждем открытого заявления со стороны руководства и официальных представителей.
С надеждой на мир,
Ниже подписавшиеся студенты, сотрудники и выпускники МФТИ».
На момент публикации под обращением было 2592 фамилии.