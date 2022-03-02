Apple покидает Россию

Apple остановила поставки и продажи своей техники в России. Американская компания также намерена ограничить поддержку платежного сервиса Apple Pay и других услуг, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия», — сказано в тексте.

Там отмечается, что приложения российских государственных СМИ RT News и Sputnik News больше не доступны для загрузки в AppStore за пределами РФ.

Как пишет «Коммерсантъ», цены на оставшуюся в продаже технику Apple уже выросли почти в полтора раза. В российском представительстве Apple пока не комментировали ситуацию.

Доля Apple в январе на российском рынке смартфонов, по данным «Связного», составляла 16,8% в штучном выражении и 44,6% в денежном. В 2021 году в стране, по оценке ретейлера, было продано 4,4 млн айфонов на 333,6 млрд рублей.