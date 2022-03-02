«Агентство»: российские власти не были готовы к вводу войск в Украину и экономическим последствиям

Российские власти не были готовы к жестким санкциям и к вводу войск в Украину, пишет «Агентство». Подчиненные Владимира Путина заявили журналистам, что готовились только к ограничениям за признание ЛНР и ДНР.

Источники «Агентства» в правительстве России и собеседники, близкие к его финансово-экономическому блоку, рассказали журналистам, что не знали о планах полномасштабных боевых действий. По их словам, кабмин готовился к санкциям в ответ на признание ЛНР и ДНР.

Самой страшной мерой российским чиновникам казалось возможное отключение страны от системы SWIFT. С начала года в правительстве прошло несколько совещаний по этой теме, а крупные компании провели учения на такой случай, а также на вероятность запрета на поставку софта, серверов и чипов. Эффект от самых жестких мер, в том числе введенных в отношении российских резервов, никто не просчитывал, заявили собеседники «Агентства».

Бывший чиновник правительства рассказал, что в 2014 году власти просчитывали риск от присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей к России. Тогда от этого отказались в том числе по экономическим соображениям, опасаясь санкций.

Источники «Агентства» также отмечают, что сотрудники администрации президента находятся в шоке. При этом им нельзя увольняться, «поскольку это будет предательством». «Уволиться можно только на зону», — сказал один из собеседников.