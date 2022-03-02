Honda и Mazda остановили поставки в РФ

Японская компания Honda прекратила поставки автомобилей, мотоциклов и другой своей продукции в Россию на фоне экономических санкций из-за ввода войск РФ в Украину. В свою очередь Mazda останавливает экспорт комплектующих на свой завод во Владивостоке, передает Nikkei Asia.

Как пишет Autonews, в российском офисе Mazda отказались комментировать эти сообщения, Honda тоже не ответила.

Издание отмечает, что Honda и так почти покинула российский рынок — о прекращении отгрузки автомобилей дилерам с начала нынешнего года стало известно еще в 2020-м.

Что касается Mazda, то ее линейка представлена в России седаном Mazda6, кроссовером CX-5 и большим внедорожником CX-9, которые собирают на предприятии во Владивостоке.

Ранее о приостановке деятельности и поставок автомобилей в Россию заявили BMW, Jaguar Land Rover, Volkswagen (куда входят бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили), Bentley, Lamborghini и Ducati. Кроме того, об остановке работы предприятия в Елабуге с 3 марта заявил «Форд Соллерс».