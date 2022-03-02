Более 160 лауреатов Нобелевской премии выступили в поддержку украинского народа

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Нижеподписавшиеся нобелевские лауреаты выражают свою поддержку украинскому народу та свободному независимому государству Украина перед лицом российской агрессии.

Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию – ничто другое как войну – против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии.

Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины.

Всегда есть мирный путь решения споров. Российское вторжение грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что "Все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Оно игнорирует Будапештский меморандум 1994, года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины.

Российские опасения насчет безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года. Развязывание войны, как сделали президент Путин и его приспешники, — это неверный, кровавый и непродуктивный путь в будущее.

Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения таланливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем сейчас строить стену между Россией и миром?

Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины.

Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен. Пусть придет мир в наш прекрасный мир.

Под письмо подписались 163 лауреата Нобелевской премии во всех номинациях.

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