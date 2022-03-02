В Госдуму внесены поправки о сроке до 15 лет колонии за «фейки» о российской армии

О внесении законопроекта в нижнюю палату сообщает ТАСС со ссылкой на Пискарева, который возглавляет думский комитет по безопасности и противодействию коррупции

Документ предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях.

По словам Пискарева, речь идет в том числе о данных о потерях российских войск.

«Первая часть, она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения. Предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от 5 до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — заявил депутат.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. По данным ТАСС, документ вместе с поправками будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы (они запланированы на 4, 9 и 10 марта).

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Тогда же Роскомнадзор под угрозой блокировки предупредил СМИ, что они должны давать информацию, полученную «только из официальных российских источников», что в корне расходится с федеральным законом «О СМИ».

За неделю с момента ввода войск РФ в Украину несколько изданий было заблокированы из-за якобы размещенных «фейков». В этом списке оказался The New Times, а также телеканал «Дождь»* и «Эхо Москвы».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»