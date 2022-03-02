Airbus приостановил поддержку российских авиакомпаний

Производитель самолетов Airbus официально заявил, что приостанавливает поддержку российских авиакомпаний и поставку запчастей в Россию.

Инженерный центр Airbus в РФ останавливает все операции для компании в соответствии с санкциями. Ранее о таком решении заявил Boeing.

Кроме того, 28 февраля производитель моторов для обеих компаний CFM International прекратил работу с Россией. Подобные письма перевозчики страны получили от всех ведущих мировых производителей авиадвигателей, компонентов и запчастей. Решение принято из-за санкций США и ЕС, введенных в связи с боевыми действиями в Украине.

РБК сообщал, что с нехваткой запчастей также могут столкнуться российские самолеты Superjet, так как они оснащаются моторами, детали для которых производит CFM.

Кроме того, авиакомпании страны стали сталкиваться с остановкой своих самолетов, взятых в лизинг. Об этом уже заявили Nordwind Airlines и «Победа».