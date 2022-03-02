ЕС постановил отключить от SWIFT семь попавших под санкции банков РФ

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России из-за ввода войск в Украину. Заявление опубликовано на сайте сообщества. Уточняется, что решение согласовано с США. Что постановил ЕС:

с 12 марта от SWIFT отключат ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ

со 2 марта запрещено вещание телеканала Russia Today и работа агентства Sputnik на территории ЕС, а также распространение их контента

запрещено участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций

запрещено продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты евро

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это самым внушительным пакетом санкций.

«Со скоростью света Европейский союз принял три волны жестких санкций против российской финансовой системы, ее высокотехнологичных отраслей и ее коррумпированной элиты. Это самый большой пакет санкций в истории нашего союза. Сегодняшнее решение об отключении ключевых российских банков от сети SWIFT станет еще одним очень четким сигналом Путину и Кремлю», — сказала она.

Помимо этого, ЕС обещал поддержку украинским беженцам.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России есть система, которая способна заменить SWIFT, — система передачи финансовых сообщений (СПФС). По ее словам, так внутри страны «финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно».

В «ВТБ» заявили, что отключение от SWIFT не отразится на обслуживании клиентов в России.

Фото: epravda.com.ua