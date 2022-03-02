США закроют свое небо для российских самолетов, заявил президент Джо Байден в обращении к конгрессу.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — сказал глава государства.

Также он сообщил, что министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование против российских олигархов, которые «получали миллиарды от жестокого режима», покупали недвижимость и летали на бизнес-джетах.

По словам Байдена, что после ввода российских войск в Украину рубль упал на 30%, а фондовый рынок РФ — на 40%. «Экономика России шатается и единственный, кто в этом виноват — Путин», — подчеркнул президент США.

Ранее Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов. Запрет распространяется на любые воздушные суда, которые используют авиаперевозчики, зарегистрированные в РФ. Кроме того, пересекать небо над странами ЕС запрещено самолетам, «которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом»., даже если воздушное судно не имеет регистрации в России.

Запрет на посадку, взлет и пролет над территорией ЕС не распространяется на аварийные ситуации.

Фото: Аэрофлот