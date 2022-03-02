Главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко покинул Россию

«Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта Дождя*, аккаунтов Дождя* в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников, очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой. Мы будем обжаловать все принятые в отношении Дождя* решения и продолжим работать, частично — удаленно», — заявил главный редактор телеканала.

«Дождь* — законопослушное СМИ, никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет. Вещание из другой страны не планируется», — заключил Дзядко.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Дождя»*. Вскоре российские соцсети начали удалять аккаунты телеканала. Также был заблокирован сайт «Эха Москва», а саму радиостанцию отключили от эфира.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов