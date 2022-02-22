Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 22 февраля

Главное
- Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Документы приняли единогласно. На заседании нижней палаты присутствовало 400 депутатов из 450, верхней — 155 сенаторов из 200. Договоры заключены на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. В них говорится о совместной с Россией охране границ и возможности использования военных баз и военной инфраструктуры. Отдельно оговаривается, что охрана границы республик будет осуществляться «совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Согласно пояснительным запискам, договоры разрешают пребывание на территории республик российских воинских формирований, «присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон». Ранее сегодня парламенты ДНР и ЛНР тоже единогласно ратифицировали соглашения о дружбе и сотрудничестве с РФ.
- Кремль заявил о признании ЛНР и ДНР в провозглашенных границах. «В тех границах, в которых они себя провозглашали», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, в каких границах Россия признает республики Донбасса. Затем он уточнил, что признание будет «в тех границах, в которых [республики] были провозглашены и существуют». От дальнейших комментариев Песков отказался, сказав, что добавить ему нечего. Незадолго до этого МИД России заявил, что Москва признает ДНР и ЛНР в границах, в пределах которых те «осуществляют полномочия и юрисдикцию».
- «Продолжаю считать, что массированного российского вторжения на территорию Украины сейчас не будет. В ответ на санкции Запада будут санкции России и, возможно, Белоруссии против Украины, обрыв экономических связей с Киевом. Украина может разорвать дипотношения с Россией, Москва перестанет признавать украинские власти. Конечно, это несопоставимо с большой войной. Но там варианта большой войны и не было. <…> Будет больше сил НАТО на границах России, российские войска могут задержаться в Белоруссии. <…> У России станут более напряженными отношения со странами Прибалтики, но вооружённого конфликта с членами НАТО я не предполагаю», — считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
- «Решение должно быть встречено серьезными санкциями, разрушающими курс рубля и нефтегазовый сектор России», — призывает сенатор-республиканец США Линдси Грэм.
- «Президент Путин ставит под сомнение суверенитет Украины, фактически объявляет ее врагом России и вдобавок противопоставляет нашу страну всему развитому современному миру. Следствием этой политики будут страдания людей, как жителей Донбасса, так и России, международная изоляция нашей страны, нарастание масштабных экономических и социальных проблем», — говорится в заявлении партии «Яблоко».
- Зеленский не исключил разрыва дипотношений с Россией. Президент Украины заявил, что получил запрос на это от министерства иностранных дел. Зеленский отметил, что признание Москвой ДНР и ЛНР создает юридические основания для «дальнейшей агрессии» РФ в отношении Украины. Он пообещал ввести военное положение в случае «мощной войны» против его страны. В то же время Зеленский верит, что войны не будет.
- «В правовом смысле вчерашние действия о признании ЛДНР — вопиющий акт нарушения принципов международного права и новый акт расчленения Украины. Это признание "рвет в клочья" Минские договоренности, крайне выгодные России и освобождает Украину от каких-либо обязательств по их исполнению. Полностью разрушен и Нормандский процесс. Теперь Запад и Украина противостоят России без каких-либо дипломатических "прокладок". Это крайне опасно. И не понятно, почему Путин решился на такой шаг если он не задумал шаг следующий. А следующий шаг почти очевиден. И не случайно с прошлой ночи США вывозят на ночь своих дипломатов из Львова в Польшу. Мир ждет большой войны», — уверен политолог Андрей Зубов.
Санкции
- Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока – 2». Газопровод невозможно сертифицировать из-за «последних действий» России, сказал канцлер ФРГ. Ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР, сказал Олаф Шольц.
- «Поразительно, что Олаф Шольц, от которого все ждали самой мягкой реакции, оказался пока самым жестким. Остановил сертификацию «Северного потока – 2». От него ясного ответа на этот вопрос не могли добиться в Вашингтоне на случай вторжения, а тут без вторжения оказался самым решительным. Видимо, был сильно уязвлен упреками в пророссийской позиции, недостаточной западной солидарности и вообще что новый канцлер-социалист — очередной будущий Шредер», — отмечает главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
- «Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — прогнозирует замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Джонсон объявил о введении санкций против Тимченко и Ротенбергов. Премьер-министр Великобритании на заседании в Палате общин сообщил, что под ограничения попали также пять российских банков: «Индустриальный сберегательный банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк, Промсвязьбанк и банк «Россия». Санкции распространяются на предпринимателей Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов. Все активы этих людей и компаний в Великобритании заморозят, Ротенбергам и Тимченко закроют въезд в страну, а всем британским компаниям и подданным запретят любое сотрудничество с ними, предупредил премьер. Борис Джонсон подчеркнул, что это только «первый транш» санкций.
- Стало известно о планах ЕС ввести санкции против 350 депутатов Госдумы. Это парламентарии, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Как пишут Der Spiegel, DPA и Reuters, Еврокомиссия разработала пакет ограничений за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. По информации изданий, санкции запрещают торговлю российскими государственными облигациями, а также вводят ограничения против сотен физических и юридических лиц РФ. Помимо этого, территории, занимаемые ДНР и ЛНР, исключат из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС. Санкции также предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в пределы объединения.
Экономика
- Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. По волатильности российская валюта обошла турецкую лиру на фоне признания Москвой самопровозглашенных республик Донбасса. К вечеру 21 февраля вменённая волатильность рубля достигала 33,97%, хотя ещё месяц назад она составляла 20,7%.
- «А что, если все быстро началось, и так же быстро закончится? Ведь если посмотреть под определенным углом на ситуацию, то становится понятно, что признание республик выгодно всем сторонам конфликта. Позиция РФ: власть проявила твердость и уверенность в своих силах, признав ЛНР и ДНР, и введя туда войска для восстановления мира. Кто бы что ни говорил, а для власти такое решение — плюс. Позиция Украины: Страна, по сути, сняла с себя груз Минских соглашений. А также бремя необходимости в будущем финансировать и восстанавливать Донбасс. Позиция США: Байден войдет в историю как миротворец а-ля Кеннеди, остановивший Карибский кризис. Конечно, введет вожделенные новые санкции, оттяпав таким образом у РФ часть энергетического рынка Европы. Санкции при этом прозвучат громко но, по факту, окажутся вполне терпимыми. Позиция Европы: Макрон и Шольц тоже укрепят свои позиции перед выборами у себя в странах. Да, придется мириться с тем, что они будут покупать часть более дорогого американского СПГ. Но тут уж они свой выбор, хоть и условно, сделали давно. Вывод: ситуация будет хорошим поводом похайповать практически для всех. И, более того, все сохранят лицо», — объясняет экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган.
- ЦБ РФ решил поддержать финансовый рынок на фоне обвала. Регулятор объявил меры «в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности». Так, Центробанк разрешил финансовым организациям до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Также они могут в это время использовать для расчета обязательных нормативов курсы иностранных валют от 18 февраля.
Репрессии
- Свидетель обвинения по делу Навального пропал после заседания. Бывший сотрудник ФБК* Федор Горожанко, который проходит свидетелем обвинения, не пришел на сегодняшнее выездное заседание в ИК-2 Покрова. Навальный попросил суд выяснить, где Горожанко, однако судья Маргарита Котова сказала, что будет читать его показания, данные следователю. Адвокаты ходатайствовали о переходе к допросу следующего свидетеля, потому что они не могут задавать вопросы Горожанко. Судья отказала и пообещала, что свидетеля принудительно доставят на следующие заседания. В понедельник Горожанко в суде назвал абсурдными обвинения в отношении Навального.
- «С ним все нормально. Мы с ним на связи. Он отказывается дальше участвовать в процессе. У него есть прямые и железные доказательства давления следователей на него. Доказательства переданы 3-м лицам, если с ним что-то случится, то будут опубликованы», — сообщил соратник Навального Иван Жданов.
- Вывезенным из Нижнего Новгорода в Чечню юношам дали до 8 лет колонии. Салеха Магамадова и Исмаила Исаева обвиняли в пособничестве незаконным вооруженным формированиям и администрировании оппозиционного Telegram-канала. Магамадову суд назначил год в тюрьме и семь лет — в колонии строгого режима, Исаеву — шесть лет колонии общего режима. Защита заявляла, что уголовное преследование Магамадова и Исаева связано с их критикой власти, нетрадиционной сексуальной ориентацией и атеистическими взглядами.
- «Ни одно из вышеперечисленного не является уголовно наказуемым в РФ. Мои подзащитные многократно подвергались пыткам, похищениям, постоянно нарушались их процессуальные права», — заявил адвокат Александр Немов.
*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен на территории России