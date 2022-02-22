Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 22 февраля

Госдума и Совфед ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Кремль заявил о признании ЛНР и ДНР в провозглашенных границах

Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока – 2»

Джонсон объявил о введении санкций против Тимченко и Ротенбергов

Свидетель обвинения по делу Навального пропал после заседания