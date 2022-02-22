Рубль стал самой нестабильной валютой в мире

На фоне признания Москвой самопровозглашенных республик Донбасса этот показатель приблизился к максимуму с начала пандемии.

К вечеру 21 февраля вменённая волатильность рубля достигала 33,97%, передает РБК. Хотя ещё месяц назад она составляла 20,7%, российская валюта была на втором месте после турецкой, обвалившейся из-за политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В то же время данные биржевого терминала Bloomberg не учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, которые тоже существенно снижаются в последние дни.