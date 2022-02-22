СМИ узнали о планах ЕС ввести санкции против 350 депутатов Госдумы

Как пишут Der Spiegel, DPA и Reuters, Еврокомиссия разработала пакет антироссийских ограничений за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. По информации изданий, санкции запрещают торговлю российскими государственными облигациями, а также вводят ограничения против сотен физических и юридических лиц РФ.

Под санкции могут попасть, в частности, 350 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также имеющие связи с Донбассом российские банки ВЭБ, «Россия» и Промсвязьбанк.

Помимо этого, территории, занимаемые ДНР и ЛНР, исключат из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС. Санкции также предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в пределы объединения.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил об остановке сертификации газопровода «Северный поток – 2».