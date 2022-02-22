Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ

Как передает «Донецкое агентство новостей», перед голосованием «законодатели стоя аплодировали решению президента России о признании республик Донбасса».

Договоры предполагают совместную оборону, право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга, обоюдное признание документов. Россия также обязалась поддерживать финансовую и банковскую систему ДНР и ЛНР.

Ожидается, что сегодня документы ратифицируют российские Госдума и Совет Федерации. Договоры вступят в силу после обмена ратификационными грамотами.

Договоры заключены на 10 лет и автоматически продлеваются на пятилетний период, если ни одна сторона не заявит о желании прекратить их действие.