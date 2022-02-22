Джонсон объявил о введении санкций против Тимченко и Ротенбергов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях. Как передает Sky News, на заседании в Палате общин он заявил, что под них попали пять российских банков: Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (the Black Sea Bank), Генбанк, Промсвязьбанк и банк «Россия».

Также санкции распространяются на предпринимателей Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов.

Все активы этих людей и компаний в Великобритании заморозят, Ротенбергам и Тимченко закроют въезд в страну, а всем британским компаниям и подданным запретят любое сотрудничество с ними, предупредил премьер.

Джонсон подчеркнул, что это только «первый транш» санкций, при необходимости правительство Соединенного Королевства готово ввести и другие.

Фото: Reuters