Свидетель обвинения по делу Навального пропал после заседания

Бывший сотрудник ФБК* Федор Горожанко, который проходит свидетелем обвинения по новому делу против Алексея Навального, не пришел на сегодняшнее выездное заседание Лефортовского суда, которое проходит в ИК-2 Покрова. Сегодня должен был продолжиться его допрос, однако свидетель не явился.

Навальный попросил суд выяснить, где находится Горожанко, однако судья Маргарита Котова сказала, что будет читать его показания, данные следователю. Адвокаты ходатайствовали о переходе к допросу следующего свидетеля, потому что они не могут задавать вопросы Горожанко. Судья отказала и пообещала, что свидетеля принудительно доставят на следующие заседания.

Позднее соратник Навального Иван Жданов написал в Twitter, что с Горожанко все в порядке: «Федор Горожанко не явился в суд. С ним все нормально. Мы с ним на связи. Он отказывается дальше участвовать в процессе. У него есть прямые и железные доказательства давления следователей на него. Доказательства переданы 3-м лицам, если с ним что-то случится, то будут опубликованы».

Накануне Горожанко в ходе заседания суда назвал абсурдными обвинения в отношении Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Также он заявил, что показания в СК давал под давлением следователя.

Сегодня прокурор заявила, что показания Горожанко в суде и во время следствия преимущественно совпадают. Она также вызвала на заседание следователя, который допрашивал Горожанко. Так сторона обвинения хочет доказать, что давления на свидетеля не было.

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен на территории России