Вывезенным из Нижнего Новгорода в Чечню юношам дали до 8 лет колонии

Их обвиняли в пособничестве незаконным вооруженным формированиям за администрирование оппозиционного Telegram-канала.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на кризисную группу «СК SOS», Магамадову суд назначил год в тюрьме и семь лет — в колонии строгого режима, Исаеву — шесть лет колонии общего режима.

Во время оглашения приговора к адвокату Александру Немову без объяснения причин приставили восемь приставов, которые стояли вокруг него всю процедуру. Защите фактически запретили фотографировать и снимать на видео процесс оглашения, говорят правозащитники.

«Сегодняшний приговор — преступление против здравого смысла. Салех Магамадов и Исмаил Исаев невиновны. Их дело полностью сфабриковано. Я осознаю, что если бы не огласка в медиа об их ситуации, Салеха и Исмаила уже бы убили в Чечне. Я осознаю, что придуманное обвинение следствием — попытка легитимизировать преступления, что были сотворены против братьев», — приводит издание слова адвоката Немова.

Защита заявляла, что уголовное преследование Магамадова и Исаева связано с их критикой власти, нетрадиционной сексуальной ориентацией и атеистическими взглядами.

Юношей насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню 4 февраля 2021 года. Их поместили в СИЗО-1 Грозного. Долгое время к ним не пускали адвокатов, не предоставляли материалы дела. Затем их обвинили по делу об участии в незаконном вооруженном формировании путем предоставления продуктов. По версии следствия, Магамадов и Исаев передали одному из членов НВФ хлеб, сок, чай и шоколад.

Правозащитники заявляли, что задержанным пришлось под пытками подписать заявления и показания.

Фото: «Российская ЛГБТ-сеть»*

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