Обе палаты парламента РФ ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

На заседании нижней палаты присутствовало 400 депутатов из 450, верхней — 155 сенаторов из 200.

Ранее сегодня парламенты ДНР и ЛНР единогласно ратифицировали соглашения о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Законы о ратификации должны вступить в силу с момента официальной публикации.

Договоры РФ с ЛНР и ДНР заключены на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. В них говорится о совместной с Россией охране границ и возможности использования военных баз и военной инфраструктуры.

Отдельно оговаривается, что стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и ЛНР/ДНР, при этом охрана границы республик будет осуществляться «совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности».

Помимо этого прямо прописывается, что каждая сторона будет предоставлять другой право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. Условия и порядок реализации такого права будут определяться в каждом конкретном случае отдельными соглашениями.

Согласно пояснительным запискам к ратификационным законам, договоры с ЛНР и ДНР разрешают пребывание на территории республик российских воинских формирований, «присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон». Кроме того, фиксируется обязательство сторон оказывать друг другу помощь в случае, если другая сторона становится объектом нападения.

Фото: пресс-служба Госдумы