Кремль заявил о признании ЛНР и ДНР в провозглашенных границах

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — ответил спикер Кремля на вопрос журналистов, в каких границах Россия признает республики Донбасса. Как передает РБК, затем он уточнил, что признание будет «в тех границах, в которых [республики] были провозглашены и существуют». От дальнейших комментариев Песков отказался, сказав, что добавить ему нечего.

Незадолго до заявления Пескова МИД России заявил, что Москва признает ДНР и ЛНР в границах, в пределах которых те «осуществляют полномочия и юрисдикцию».

Фото: airpano.ru

