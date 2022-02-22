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Кремль заявил о признании ЛНР и ДНР в провозглашенных границах

22.02.2022

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», — ответил спикер Кремля на вопрос журналистов, в каких границах Россия признает республики Донбасса. Как передает РБК, затем он уточнил, что признание будет «в тех границах, в которых [республики] были провозглашены и существуют». От дальнейших комментариев Песков отказался, сказав, что добавить ему нечего.

Незадолго до заявления Пескова МИД России заявил, что Москва признает ДНР и ЛНР в границах, в пределах которых те «осуществляют полномочия и юрисдикцию».

Фото: airpano.ru

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