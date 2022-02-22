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ЦБ РФ решил поддержать финансовый рынок на фоне обвала

22.02.2022

Регулятор объявил меры «в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности»

Так, Центробанк разрешил финансовым организациям до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Также они могут в это время использовать для расчета обязательных нормативов курсы иностранных валют от 18 февраля.

В релизе отмечается, что регулятор контролирует ситуацию на финансовом рынке и будет готов «реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности».

Меры объявлены на фоне падения рубля, российских индексов и акций. Они начали стремительно снижаться накануне на фоне решения президента Владимира Путина признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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