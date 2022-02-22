Зеленский не исключил разрыва дипотношений с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. Киев рассмотрит такую возможность, сказал он. По словам президента Украины, соответствующий запрос он получил от министерства иностранных дел Украины.

Зеленский отметил, что признание ДНР и ЛНР создает юридические основания для «дальнейшей агрессии» РФ в отношении Украины. Он пообещал ввести военное положение в случае «мощной войны» против его страны. В то же время Зеленский верит, что войны не будет.

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