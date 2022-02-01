Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 1 февраля

Главное

Роскомнадзор потребовал от The New Times удалить материалы по расследованиям Навального. Речь идет о публикациях, в которых рассказывалось о расследованиях оппозиционного политика и его коллег из Фонда борьбы с коррупцией*. В одном тексте речь шла об известном дворце в Геленджике, которые расследователи связывали с Владимиром Путиным. Во втором тексте говорилось о коррупционных схемах в Татарстане, в результате которых руководители региона, как следует из расследования, стали обладателями огромной собственности и миллиардных состояний. В своих письмах Роскомнадзор ссылается на требования Генпрокуратуры. Аналогичные предписания получили «Новая газета», «Эхо Москвы», Znak.com, телеканал «Дождь»**, «Медуза»**, саратовские «Свободные новости» и магаданский сайт «Весьма».

Речь идет о публикациях, в которых рассказывалось о расследованиях оппозиционного политика и его коллег из Фонда борьбы с коррупцией*. В одном тексте речь шла об известном дворце в Геленджике, которые расследователи связывали с Владимиром Путиным. Во втором тексте говорилось о коррупционных схемах в Татарстане, в результате которых руководители региона, как следует из расследования, стали обладателями огромной собственности и миллиардных состояний. В своих письмах Роскомнадзор ссылается на требования Генпрокуратуры. Аналогичные предписания получили «Новая газета», «Эхо Москвы», Znak.com, телеканал «Дождь»**, «Медуза»**, саратовские «Свободные новости» и магаданский сайт «Весьма». The New Times считает требование неконституционным и противоречащим статье 10 Европейской Конвенции «Свобода выражения мнения» и статьи 29 Конституции РФ. По угрозой закрытия сайта The New Times вынужден подчиниться, но оставляет за собой право обжаловать эти указания, которые мы полагаем незаконными.

считает требование неконституционным и противоречащим статье 10 Европейской Конвенции «Свобода выражения мнения» и статьи 29 Конституции РФ. По угрозой закрытия сайта вынужден подчиниться, но оставляет за собой право обжаловать эти указания, которые мы полагаем незаконными. Редакция Znak.com сообщила, что «вынуждена выполнять требования РКН, чтобы избежать блокировки».

«Медуза»** пишет, что «по требованию Роскомнадзора и под угрозой блокировки издания в России удалила публикации, еще какое-то время они могут быть доступны для читателей в кэше».

«Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить наши расследования. Это же буквально цензура. Абсолютно беспримесное откровенное зло, которому все возмущаются, читая о нем в учебниках истории. А теперь все это — в реальности на наших глазах», — заявила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Это называется цензура (хотя она все еще запрещена изнасилованной российской Конституцией). Роскомнадзор требует изменить реальность; зачистить интернет; отменить факты. Сделать так, чтобы дворцов, яхт и самолетов, о которых годами рассказывал ФБК*, как бы не стало. Но дворцы Путина и Медведева, вилла Соловьева и квартира Чемезова никуда не денутся, конечно, как бы они ни старались», — пишет соратник Алексея Навального Леонид Волков.

«Как человек, много лет руководивший СМИ, я понимаю, что редакциям, работающим в России, приходится принимать трудные решения. Но очевидное и другое: такими темпами скоро в негосударственных СМИ не останется ничего, кроме плашек про иноагентство, пометок о том, кто как обозван по решению госорганов и сообщений о том, что что-то опять удалено. Возвращается золотой век зарубежных русскоязычных СМИ», — полагает политолог, публицист Федор Крашенинников.

Россия и мир

МИД Британии пригрозил заморозкой активов за поддержку «агрессивных действий Кремля». Глава ведомства Лиз Трасс заявила, что к 10 февраля будет готов пакет «самых жестких» санкций против России из-за Украины. Он подразумевает заморозку активов физлиц и компаний, которые «разделяют ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля», а также запрет на въезд в Великобританию.

Глава ведомства Лиз Трасс заявила, что к 10 февраля будет готов пакет «самых жестких» санкций против России из-за Украины. Он подразумевает заморозку активов физлиц и компаний, которые «разделяют ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля», а также запрет на въезд в Великобританию. «Такие шаги скорее пойдут на пользу России, потому что приведут к усилению национального характера российского бизнеса и к ослаблению компрадорских элит. То есть произойдет еще большая консолидация вокруг Кремля со стороны ключевых представителей бизнеса и политической элиты. <…> Амбиции Британии по-прежнему велики, память о том, что она была когда-то великой державой, жива, но реального влияния страна уже всерьез не оказывает. В связи с этим Британия пытается занять нишу активного борца со стороны западного мира с теми великими державами, которые Западу противостоят», — уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Им гораздо выгоднее играть, постоянно обещать и одновременно пугать, гибко действовать, а персональные санкции — это последний довод королей, это то, после чего уже никакой гибкой деятельности быть не может. Разговор о персональных санкциях сейчас — это 386-е китайское предупреждение. <…> Своя логика в этом есть, но Россия живет более сложным образом. Не скажу, что мы тут все бессребреники и нам деньги не нужны, но у нас система ценностей устроена более сложно, поэтому 386-е предупреждение может сработать, а может и не сработать», — заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Сбер» провел технологические учения на фоне угрозы санкций США. Ранее в Вашингтоне не исключили запрета на поставки в РФ электроники. Во время учений «Сбер» смоделировал отключение банка от поддержки иностранных поставщиков софта, в том числе от Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP. Банк планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. Сообщается, что российские власти рассматривают возможные сценарии на случай ограничения поставок микроэлектроники и отключения предприятий страны от поддержки зарубежного программного обеспечения.

Ранее в Вашингтоне не исключили запрета на поставки в РФ электроники. Во время учений «Сбер» смоделировал отключение банка от поддержки иностранных поставщиков софта, в том числе от Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP. Банк планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных. Сообщается, что российские власти рассматривают возможные сценарии на случай ограничения поставок микроэлектроники и отключения предприятий страны от поддержки зарубежного программного обеспечения. «В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остается», — подчеркивает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Наша инфраструктура не готова к импортозамещению, мы пытаемся идти по своему пути, но часть железа, часть софта мы, к сожалению, пока заменить не готовы. Проводить учения по отключению того или иного софта — это не совсем честная игра, потому что уж если отключать западные программы обеспечения железа, то отключать все. На данный момент много исследований по поводу российских процессоров, они, мягко говоря, еще не готовы, и часть софта нечем заменить. Если отключить все вообще, что Россия забирает с Запада, включая библиотеки, которые используются на сайте «Сбера», ничего не будет работать», — считает гендиректор ООО «Киберполигон» Лука Сафонов.

Госдеп США распорядился вывезти семьи дипломатов из Белоруссии. Причина — в эскалации ситуации вокруг Украины. Как сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, обстановка в регионе «непредсказуема», в связи с этим американцам рекомендовано воздержаться от поездок в Белоруссию. В конце января в МИД Украины сообщали, что об отъезде части дипломатов и членов семей Киев уведомили США, Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.

Украина увеличит численность армии на 100 тыс. человек. Таковы планы властей страны на ближайшие три года, заявил президент Владимир Зеленский. Также он призвал законодателей не сеять панику по поводу возможного вторжения России.

Россия восстанавливает поставки газа в Европу через Украину. Этим объясняется снижение цен на топливо на европейских рынках. Сообщается, что на корректировку цен повлияла также мягкая зима и поставки на континент новых партий сжиженного природного газа.

Репрессии

Татьяна Москалькова повторно обратилась в Генпрокуратуру из-за дела Заремы Мусаевой. «Большую обеспокоенность вызывает ситуация, связанная с переводом в СИЗО Заремы Мусаевой, с учетом ее возраста и и болезни, а также инкриминируемых деяний. Направили повторный запрос в Генеральную прокуратуру», — заявили в пресс-службе омбудсмена.

«Большую обеспокоенность вызывает ситуация, связанная с переводом в СИЗО Заремы Мусаевой, с учетом ее возраста и и болезни, а также инкриминируемых деяний. Направили повторный запрос в Генеральную прокуратуру», — заявили в пресс-службе омбудсмена. «К сожалению, одернуть своего пехотинца и освободить невиновную женщину в сложившейся ситуации может только один человек — В. В. Путин. Мои коллеги, юристы Комитета и адвокаты, могут оперировать только нормами права, которое в кадыровской Чечне не работает. Они могут лишь зафиксировать нарушения международных норм и норм российского федерального законодательства. Решить вопрос может только президент. Такова реальность», — считает член СПЧ, глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.

«По-моему очевидно, что на наших глазах, под прикрытием процессуальных и следственных действий, осуществляется расправа над женщиной, вся вина которой заключается в том, что ее взрослый сын, давно проживающий отдельно от семьи за пределами России, публикует какие-то оскорбительные тексты в отношении сотрудников кадыровской администрации и чеченских правоохранительных органов», — отмечает Каляпин.

«Убивать они ее не будут, потому что сын тогда сорвётся с цепи. А будут держать на цепи мать, чтобы контролировать сына. Подло, но своих целей достигнет», — уверена правозащитница Людмила Альперн.

Верховный суд объяснил ликвидацию «Мемориала»* обманом граждан. Также историко-просветительскому обществу вменяется отсутствие публичности. Об этом говорится в мотивировочной части решения о ликвидации международного историко-просветительского общества. По версии инстанции, «Мемориал»* «скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента», тем самым «не обеспечив публичность своей деятельности». Также общество якобы препятствовало «должному общественному контролю» и нарушило права граждан на достоверную информацию, то есть, допустило грубое нарушение законодательства РФ.

Также историко-просветительскому обществу вменяется отсутствие публичности. Об этом говорится в мотивировочной части решения о ликвидации международного историко-просветительского общества. По версии инстанции, «Мемориал»* «скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента», тем самым «не обеспечив публичность своей деятельности». Также общество якобы препятствовало «должному общественному контролю» и нарушило права граждан на достоверную информацию, то есть, допустило грубое нарушение законодательства РФ. «Верховный суд фактически решил, что закон об иноагентах — одна из основ нынешнего конституционного строя в РФ и на этом основании подтвердил ликвидацию "Мемориала"*», — пишет политолог Иван Преображенский.

Суд отклонил иск Алексея Навального о снятии с учета как террориста и экстремиста. Политик пытался обжаловать решение администрации колонии в Покрове, где отбывает срок по делу «Ив Роше». Однако Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку оппозиционера на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Это решение может быть обжаловано.

Политик пытался обжаловать решение администрации колонии в Покрове, где отбывает срок по делу «Ив Роше». Однако Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку оппозиционера на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Это решение может быть обжаловано. «Я сижу в этой тюрьме и стою на учете как экстремист и террорист, потому что у власти нашей находятся не только воры и лицемеры, но еще просто какие-то патологические лжецы, которым важно всех остальных обвинить в каких-то чудовищных вещах. Абсолютно волюнтаристским способом сказать "он террорист"», — заявил на заседании сам Навальный.

«Давайте я брошу всем спасательный круг: отменить решение о постановке меня на учет гораздо проще из-за недействительности протокола, а не из-за сути иска», — предложил оппозиционный политик.

ЕСПЧ сократил срок подачи жалобы. Теперь это четыре месяца после решения национального суда, сообщили в Страсбурге. Ранее нужно было ждать полгода. Нововведение коснется обращений, национальный суд по которым состоялся 1 февраля 2022 года или позже. Для тех, у кого окончательное решение по делу вынесено до этой даты, срок на обращение остается прежним.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

**«Медуза», телеканал «Дождь», «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

***«Проект» признан нежелательной организацией в России