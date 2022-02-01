Украина увеличит численность армии на 100 тыс. человек, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на открытии новой сессии парламента. Также он призвал законодателей не сеять панику по поводу возможного вторжения России, передает Reuters.

По данным агентства, увеличить численность вооруженных сил планируется в течение ближайших трех лет. Также украинский президент отметил стабилизацию экономики страны и выразил надежду на согласование даты очередного раунда мирных переговоров с Россией, Францией и Германией.

«Коммерсантъ» отмечает, что, по разным оценкам, рост численности украинской армии может составить 40-50%. В частности, будет дополнительно создано 20 бригад ВСУ, вырастут зарплаты военнослужащих и станет больше контрактников. Эксперты оценивают нынешний состав армии страны в 209 тыс. военнослужащих. Летом 2021 года Верховная Рада приняла закон об увеличении предельного размера ВСУ до 261 тыс. человек.