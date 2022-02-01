Суд отклонил иск Навального о снятии с учета как террориста и экстремиста

Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Это решение может быть обжаловано, передает «Интерфакс» со ссылкой на инстанцию.

Как передает издание Sota, политик, участвовавший в заседании по видеосвязи, в частности, заявил: «Я сижу в этой тюрьме и стою на учете как экстремист и террорист, потому что у власти нашей находятся не только воры и лицемеры, но еще просто какие-то патологические лжецы, которым важно всех остальных обвинить в каких-то чудовищных вещах. Абсолютно волюнтаристским способом сказать “он террорист”».

В январе Росфинмониторинг включил оппозиционера в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Ранее такой же статус был присвоен политику администрацией колонии.